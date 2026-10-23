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        Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Çavuştepe Mahallesi yakınlarında 30 AAH 872 plakalı minibüs ile 13 ABC 402 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya savrulan iki araçtaki 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden yaralının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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