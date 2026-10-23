Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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