Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

        Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 15. yılında anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 15. yılında anıldı.

        Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 15. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Anma töreni çerçevesinde Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığını ziyaret ederek, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Muhammet Divani tarafından yapılan duanın ardından kaymakamlık önünde 'Erciş Depremi' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Yine kaymakamlık önünde Kızılay tarafından çorba ikramı yapılarak, Kızılay kan bağış aracına kan bağışı yapıldı.

        REKLAM

        Kara Yusuf Paşa Camii'nde depremde vefat edenler için mevlit okutularak, dua yapıldı. Mezarlık ziyaretinde kızını kaybeden bir babayı gören Kaymakam Ahmet Çelik, yakından ilgilendiği vatandaşı teselli etti.

        Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 23 Ekim 2011’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatarak, "Bu depremde 644 vatandaşımızı kaybettik. İlçemizde çeşitli anma programları düzenlendi" dedi.

        Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Özgür Arman, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da partisinin il kongresinde...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da partisinin il kongresinde...
        Tülay Hatimoğulları: Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli
        Tülay Hatimoğulları: Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli
        TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı (2)
        TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı (2)
        Van'daki feci kazada polis memuru hayatını kaybetti
        Van'daki feci kazada polis memuru hayatını kaybetti
        Çocukların geleceğine emek veren TEGV gönüllüleri Van'da buluştu
        Çocukların geleceğine emek veren TEGV gönüllüleri Van'da buluştu
        Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı
        Van'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı