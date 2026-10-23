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        TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:10 Güncelleme:
        TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı (2)

        YARALI POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

        Van'ın Gürpınar ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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