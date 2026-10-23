TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı (2)

Van'ın Gürpınar ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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