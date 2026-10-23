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        Tülay Hatimoğulları: Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Toplum, verilen sözlerin tutulmasını ve müzakerelerde konuşulanların hayata geçirilmesini bekliyor. Artık sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi gerekiyor. Demokratikleşme adımlarının atılması için çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Tülay Hatimoğulları: Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Toplum, verilen sözlerin tutulmasını ve müzakerelerde konuşulanların hayata geçirilmesini bekliyor. Artık sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi gerekiyor. Demokratikleşme adımlarının atılması için çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli” dedi.

        DEM Parti Van İl Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Milletvekilleri Pervin Buldan, Zülküf Uçar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, parti yöneticileri, Hakkari, Bitlis ve Iğdır'dan gelen teşkilat temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

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        Kongrede konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van depreminde hayatını kaybedenleri andı, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Van'da yerel seçimlerde halkın iradesinin ortaya konulduğunu belirten Hatimoğulları, seçilmiş belediye eş başkanlarının yerine kayyım atanmasını kabul etmediklerini söyledi.

        Cezaevinde bulunan siyasetçilerin serbest bırakılmasını istediklerini belirten Tülay Hatimoğulları, "Bunun için çerçeve yasaya gerek yok. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu kararına da gerek yok. Barışa yönelik toplumun beklentisi yüksek olduğunu biliyoruz. Sürecin ilerleyişine ilişkin belirsizlikler toplumda güven kaybına yol açıyor. Toplum, verilen sözlerin tutulmasını ve müzakerelerde konuşulanların hayata geçirilmesini bekliyor. Artık sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi gerekiyor. Demokratikleşme adımlarının atılması için çerçeve yasanın hayata geçirilmesi çok önemli" dedi.

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        'KALICI BARIŞIN YOLUNU BULACAĞIZ'

        Barış sürecinin yalnızca bekleyerek ilerletilemeyeceğini söyleyen Hatimoğulları, somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kalıcı barışın sağlanması için demokratik siyasetin güçlendirilmesi gerekiyor. Silahların yerini siyasetin, güvensizliğin yerini hukukun, inkarın yerini eşitliğin aldığı kalıcı bir barışın yolunu bulacağız. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan barış ve demokratik toplum sürecinin inşasında toplumsal örgütlenme önem taşıyor" diye konuştu.

        BULDAN: ÖCALAN'IN GÖREV TANIMI BİR AN ÖNCE YAPILMALI

        Kongrede konuşan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da sürecin aşama aşama ilerlediğini ancak toplumda beklentilerin ve soru işaretlerinin arttığını söyledi. Buldan, sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için Öcalan'ın rolünün açıkça tanımlanması gerektiğini savundu.

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        Tek listeyle gidilen seçimde Avukat Veysi Güneş ve Gülşen Kurt, DEM Parti Van İl Başkanlığı'nın yeni eş başkanları olarak seçildi.

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