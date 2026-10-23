AFAD personeli Van depreminde hayatını kaybedenleri andı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 15. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kurumun imamı Ercan Bilmez tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda konuşan Ulutaş, 15 yıl önce meydana gelen depremin kentte ve ülke genelinde derin üzüntüye neden olduğunu belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Depremlerin acı hatıralar bıraktığını belirten Ulutaş, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.