Van'dan Viyana'ya uzanan başarı geleceğin müzisyenlerine ilham oluyor

EMRE ILIKAN - Viyana'da düzenlenen uluslararası festivalde ikincilik ödülü kazanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestrası, üniversite bünyesindeki Müzik İlkokulu ve Ortaokulunda yetenek sınavıyla seçilen öğrencileri geleceğin müzisyenleri olarak yetiştiriyor.

Farklı bölümlerden akademisyenler, müzik öğretmenleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla 2023'te kurulan Van YYÜ Akademik Orkestrası, 22-26 Temmuz 2025'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 11. Dünya Orkestra Festivali'nde sahne aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden seçkin orkestraların katıldığı festivalde performans sergileyen orkestra, Viyana Orkestra Komitesi tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.

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Uluslararası başarı elde eden akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini çocuklara aktarması amacıyla üniversite yönetimi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, üniversite yerleşkesindeki Zeve İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde geçen yıl Müzik İlkokulu ve Ortaokulu açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yetenek sınavıyla geçen yıl 1. ve 5. sınıflara 24 öğrenci alan okul, bu yıl da 24 öğrenci kabul etti.

Müzik derslerinin yanı sıra Türkçe ve matematik gibi müfredattaki diğer dersleri de gören ortaokul öğrencileri, her pazartesi enstrümanlarıyla Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne gelerek alanında uzman akademisyenlerden bire bir eğitim alıyor.

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Nota okumayı öğrenen, enstrüman çalmanın inceliklerini kavrayan ve becerilerini geliştiren öğrenciler, müzik alanındaki yeteneklerini ilerletme fırsatı buluyor.

- "Müzik yeteneği olan çok sayıda öğrencimiz var"

Fakültede eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, bir üniversitenin başarısının bilimsel çalışmaların yanı sıra spor, müzik ve sanat alanlarındaki başarılarıyla da ölçüldüğünü, üniversitelerinin müzik alanında da iddialı olduğunu söyledi.

Son yıllarda müzik ve konservatuvar bölümlerinin akademik kadrosunu güçlendirdiklerini belirten Şevli, sanata önemli yatırımlar yaptıklarını ve üniversite bünyesinde akademik orkestra kurduklarını ifade etti.

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Yaklaşık 5-6 yıldır müzik ilkokulu ve müzik ortaokulu kurma hayalini taşıdıklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Yerleşkemizde bulunan Çocuk Van Anaokulu'nda, çocuklarımıza anaokulu döneminden itibaren ritim dersleri vererek müziğe ilgi duyan yetenekli çocuklarımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Bölümlerindeki hocalarımız konserler düzenliyor, yetenekli çocuklarımızı bulmaya çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Valimizin destekleriyle kampüsümüzdeki Zeve İlkokulu ve Ortaokulunda Müzik İlkokulu ve Ortaokulu oluşturduk. İlkokulda 1. sınıf, ortaokulda ise 5. sınıf düzeyinde eğitim başladı. Bu yıl öğrencilerimiz ortaokulda 6. sınıfa, ilkokulda ise 2. sınıfa geçti. Dolayısıyla ilkokulda 1 ve 2. sınıflar, ortaokulda da 5 ve 6. sınıflarımız bulunuyor. 8 derslikli bir müzik ilkokulu ve 8 derslikli bir müzik ortaokulu inşaatı da tamamlanmak üzere. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önemli destekleri oldu. Öğrencilerimiz, önümüzdeki dönem yeni okullarına geçecek. Her yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci alacağız."

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Öğrencilerin hem müzik dersleri aldığını hem de bireysel enstrüman eğitimlerinden yararlandığını aktaran Şevli, "Çocuklarımız pırıl pırıl ve çok yetenekliler. Müzik yeteneği olan çok sayıda öğrencimiz var. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerini, daha nitelikli ve akademik bir eğitim almalarını ve başarılı olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

- "Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor"

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük ise üç yıl önce müzik öğretmenleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Van YYÜ Akademik Orkestrası'nı kurduklarını anımsattı.

Geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Dünya Orkestra Festivali'nde ikincilik ödülü kazandıklarını ifade eden Yükrük, elde ettikleri başarının ardından müzik eğitimini küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

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"Bu, Van'dan Viyana'ya uzanan uzun bir yolculuğun ve büyük bir emeğin sonucuydu. Şimdi de ileride aramıza katılacak Müzik İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle çalışmalarımızı daha temelden ele alarak geliştirmek için mesai harcıyoruz. Bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor. Şu an beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerimiz var. Bu yıl sınavla 24 öğrenci aldık. Her geçen gün ilgi ve öğrenci sayımız artıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çocuklarımızla bir konser programı düzenlemeyi planlıyoruz."

- "Piyano çalmak beni çok eğlendiriyor"

5. sınıf öğrencisi Şinda Aydın da annesinin yönlendirmesiyle sınava katıldığını, bir ay hazırlandıktan sonra sınavı kazandığını ve sonucu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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Piyano çalmayı çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Buradaki hocaları çok seviyorum. Çok güzel öğretiyorlar. Daha önce İstanbul'da özel piyano eğitimi aldım. Piyano çalmak beni çok eğlendiriyor. Bence çok farklı ve güzel bir uğraş. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.

11 yaşındaki Asrın Arya Erörs de piyano çalmaya 7 yaşında başladığını ve Müzik Ortaokulunun yetenek sınavını kazanarak okula kabul edildiğini belirtti.

Müziği sevdiğini ifade eden Erörs, "Piyano çalıyorum ve burada birçok şarkı öğreniyorum. Müziği çok seviyorum. Kardeşim de benden ilham aldı. Büyük bir müzisyen olmak istiyorum." dedi.