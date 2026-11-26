Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. 23 Kasım’da yağan karla birlikte beyaza bürünen Tendürek Dağının yamacında yiyecek arayan bozayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Bozayının karlı yamaçta ilerleyerek dağın yukarı kesimlerine çıkması, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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