Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Van Gölü'nde büyük dalgaların oluşmasına neden oldu. Gölün yüzeyinde oluşan dalgalar kıyıya vururken, yiyecek aramak ve su üzerinde süzülmek isteyen martılar ise rüzgarın etkisiyle kabaran dalgalar arasında zor anlar yaşadı.

Van'da etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamın yanı sıra doğada da hareketli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle Van Gölü'nde etkili olan rüzgarla birlikte gölün sakin yüzeyi yerini kabaran dalgalara bıraktı. Zaman zaman yükselen dalgalar kıyıya vurarak köpüklü görüntüler oluştururken, Van Gölü adeta denizi aratmayan manzaralara sahne oldu.

REKLAM

Göl üzerinde oluşan dalgalar, gökyüzünde ve suyun üzerinde süzülen martıları da etkiledi. Yiyecek aramak ve dalgaların arasında ilerlemek isteyen martılar, kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman havalanmakta ve su üzerinde dengede kalmakta zorlandı. Dalgaların yükselip alçaldığı anlarda martıların suya konmaya çalışması ve yeniden havalanmak için kanat çırpması ilginç görüntüler oluşturdu.

Van Gölü kıyısında ortaya çıkan manzara, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Rüzgarın etkisiyle hareketlenen göl, dalgalarla birlikte farklı bir görünüme bürünürken, kıyıya vuran sular görsel şölen sundu.

REKLAM

Hava ulaşımında da aksama yaşandı

Öte yandan kentte etkili olan rüzgar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbulVan seferini yapan uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na inemeyince Trabzon'a yönlendirildi. Burada yaklaşık 2 saat bekleyen uçak havalanıp tekrar Van'a yönlendirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle piste yine inmeyen uçak bu kez Diyarbakır'a yönlendirildi.