VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Gökdere, Van Gölü’nün iklim krizine karşı hassasiyetini ve kirliliğin ekosistem üzerindeki etkilerini araştırmak için proje hazırladı. Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü üzerinde çalışmalar yürüten Gökdere, 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ICDP PaleoVan Projesi’nde de aktif görev aldığını belirterek, gölün geçmiş iklim değişikliklerine ilişkin önemli veriler elde edildiğini söyledi. Gökdere, yeni projesini Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sunduğunu ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı’nda (COP31) gündeme getirdiğini ifade etti.

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Van Gölü'nde 2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 13,9 kilometrelik sahada temizlik tamamlandı. Çalışmalarla birlikte, göl tabanında biriken çamurun temizlenmesi, çevresel kirliliğin önlenmesi ve gölün ekolojik yapısının korunması hedefleniyor.

VAN GÖLÜ'NÜN YAŞI 600 BİN YIL

Van Gölü'nün geçmişini, oluşumunu ve iklim değişikliklerini araştıran ICDP PaleoVan Projesi'nde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Gökdere, 2010 yılında başlayan proje kapsamında Ahlat Havzası ve Kuzey Baseni'nde yapılan sondajlarda göl tabanından yaklaşık 350 metre derinliğe kadar karot adı verilen tortul örnekler alındığını söyledi. Gökdere, bu örneklerin incelenmesiyle gölün yaşının yaklaşık 600 bin yıl olarak belirlendiğini ifade etti. Gökdere, "Van Gölü'nün geçmişini, oluşum yaşını ve geçmişten bugüne kadar geçirdiği iklim değişikliklerini, tektonik hareketleri ve volkanik etkinlikleri araştıran ICDP PaleoVan Projesi'nde araştırmacı olarak yer aldım. Bu projeden elde edilen veriler ışığında 2014 yılından sonra yayımlanan makalelere göre Van Gölü yaklaşık 600 bin yaşında. 600 bin yıl boyunca bulunduğu konum nedeniyle bölgede yaşanan ciddi iklim değişikliklerinin gölün su seviyesine yansıdığı ortaya konuldu. Bu da Van Gölü'nün iklimsel açıdan çok hassas bir noktada olduğunu gösteriyor" dedi.

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Bölgedeki Süphan, Nemrut ve Tendürek gibi volkanik dağların geçmişteki faaliyetlerinin izlerinin ve bölgenin geçmiş deprem hareketlerinin de göl tabanındaki sediman tabakalarda görülebildiğini belirten Gökdere, çalışmaların devam ettiğini ve bu proje sonuçlarına göre Van Gölü'nde hala yanıtlanması beklenen sorular olduğunu belirtti.

'VAN GÖLÜ İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENECEK'

İklim değişikliğinin artık bir kriz haline geldiğini belirten Gökdere, Van Gölü'nün bu süreçten ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi. Gökdere, "Van Gölü, önümüzdeki yıllarda iklim krizinden etkilenecek kıymetli bir yer. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi de Van Gölü üzerine yaptım. Bir Vanlı olarak gölün korunmasından yanayım. İklim krizine karşı göstereceği tepkileri en aza indirmek için toplum olarak neler yapabileceğimizi araştırıyorum. Bu konuyu COP31'de de gündeme getirdim. YÖK Pavilyonu'nda bir proje sundum" diye konuştu.

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'GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ KİRLİLİĞİ DE İZLEMEK İSTİYORUZ'

Van Gölü'nde gözle görülebilen kirliliğin yanı sıra, suyun ısınmasıyla ortaya çıkan termal tabakalaşmanın da önemli bir sorun olduğunu belirten Gökdere, dip çamuru temizleme çalışmalarının oldukça kıymetli olduğunu söyledi. Gökdere, "Van Gölü'nde makro kirlilik var. Göl kıyısına giden herkes bunu görebiliyor. Dip çamuru konusunda da çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Ancak yalnızca gözle görebildiğimiz kısma temas edebiliyoruz. Bir de gözle göremediğimiz kirlilik var. Suyun ısınmasıyla birlikte termal tabakalaşma oluşuyor. 2006-2008 yılları arasında yapılan ölçümlerde de bu ortaya kondu. Termal tabakalaşmanın süresi arttıkça, yani ısınma devam ettikçe göl dibindeki suyun oksijenlenmesi zorlaşıyor." dedi.

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Gölün derin kesimlerinde oksijensiz koşulların gelişmeye başladığını gösteren bilimsel verilerin bulunduğunu belirten Gökdere, "2005 yılında yayımlanan bir çalışmada, 300 metrenin altında anoksik koşulların gelişmeye başladığını gösteren veriler yer aldı. Bundan sonraki hedefimiz kirliliği mikro boyutta da izlemek. Küresel iklim değişikliğinin termal tabakalaşma ve ötrofikasyon süreçlerini nasıl etkilediğini gölün tamamında hesaplamak ve gözlemlemek istiyoruz" diye konuştu.

46 İSTASYONDA ÖLÇÜM HEDEFLENİYOR

Yeni projeyle Van Gölü'ndeki mikroplastiklerin yalnızca yüzey suyunda değil, su kolonunda ve gölün en derin noktalarında da incelenmesinin hedeflendiğini belirten Gökdere, 3 yıllık kısa vadeli çalışma için pilot bölgelerin belirlendiğini söyledi.

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Gökdere, "Kirliliği mikro boyutta inceleyeceğiz. Mikroplastikleri yalnızca yüzey suyunda değil, su kolonunda ve en derin noktalarda da araştırmak istiyoruz. Bunun için belirli alanlarda istasyonlar oluşturduk. 46 istasyonda ölçüm yapmayı hedefliyoruz. Ancak bunun için enerji ve maddi kaynak gerekiyor. Bu nedenle büyük platformlara projeler sunuyor, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. COP31'den iş birlikleri konusunda güzel sonuçlarla döndüğümüze inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRMELİYİZ'

ICDP PaleoVan Projesi'nin büyük bir ekip tarafından yürütüldüğünü ve 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Gökdere, yeni çalışmalarda da uluslararası iş birliklerinin önem taşıdığını vurguladı.

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Gökdere, "ICDP PaleoVan Projesi çok büyük bir ekipti. 2010 yılında başladı. Ahlat Havzası ve Kuzey Baseni'nde yapılan sondajlarda göl tabanından yaklaşık 350 metre derinliğe kadar çamur örnekleri alındı. En alt tabakalardan elde edilen yaş verileri Van Gölü'nün yaklaşık 600 bin yıllık geçmişini ortaya koydu. O dönemde 17 ülke vardı. Yeni projemiz için iş birliği konusunda henüz başlangıç aşamasındayız. Şimdilik uluslararası anlamda 2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. İleri teknoloji gerektiren, hatta nanoplastik boyutunda çalışılabilecek alanlar bulunuyor. Bu nedenle ulusal ve uluslararası anlamda daha fazla ülkeyle iş birliği geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.