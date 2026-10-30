Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Kapıköy'deki tır geçişi, Van sanayisi ve ihracatı için yeni bir dönem başlatacak"

– Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın karşılıklı tır geçişlerine açılmasını tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, "Doğru lojistik ve uygun hammadde akışıyla hem bölge üreticisinin rekabet gücü artacak hem de gençlerimize yeni istihdam alanları doğacak" dedi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programına konuk olan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın karşılıklı tır geçişlerine açılmasının Van ve bölge ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi değerlendirdi. Program sunucusunun Kapıköy Gümrük Kapısı’nın karşılıklı geçişlere açılmasını nasıl değerlendirdiğini ve bu gelişmenin bölge ekonomisine etkilerini sorması üzerine açıklamalarda bulunan OSB Başkanı Memet Aslan, "Bizimle İran arasındaki sınır kapımız olan Kapıköy Gümrük Kapısı, geçen hafta itibarıyla karşılıklı tır geçişleriyle serbest bir şekilde ulaşım sağlanabilir hale geldi. Artık böyle bir imkan doğdu. Biz stratejik konumu çok önemli olan, Türkiye’nin en doğusundaki bir sınır ilinde yaşıyoruz. Dolayısıyla komşu ülkelerle ticaret yapmak, alışverişte bulunmak, turistik faaliyetler yürütmek, gidiş gelişleri sağlamak ve ticari faaliyetleri transit geçişlerle desteklemek hem ilimiz hem de bölge ve ülke ekonomisi için çok değerlidir ve büyük katkı sunmaktadır" dedi.

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"İhracat ve dış ticarete ciddi katkı sağlayacak"

İhracat yönünden ülkeye yeterli döviz girmesinin, dış ticaret açıklarının kapanmasının ve ticaretin canlanmasının önemine de değinen Memet Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır İran’la çok sıkı ve dostane ilişkilerimiz var. İran’la aramızda 360 kilometrelik bir sınır hattı ve köklü bir komşuluk ilişkisi bulunuyor. Yıllardır İran’dan çok yüksek olmasa da ticari ve turizm faaliyetleri yürütmekteyiz. Özellikle son yıllarda ilimize ve bölgemize çok ciddi bir İranlı misafir akını var. Neredeyse yılda 1 milyon civarında misafirimiz ilimizi ziyaret ediyor. Bu ticari faaliyeti biraz daha yoğunlaştırmak, ekonomik yönünü güçlü kılmak, mal alım satımları ile ekonomiye can suyu olacak nitelikli bir alışveriş yapmak çok daha kıymetlidir. Yıllardır bizimle İran arasındaki Kapıköy ve karşı taraftaki Razi kapısı, tır geçişleri noktasında biraz zayıflık teşkil ediyordu. Bir süredir zaten İran’dan bize doğru transit tır geçişi vardı. Onlar kendi bölgelerindeki yolları rehabilite ederek düzelttiler ve oradan geldiler, ancak bizden o tarafa tır geçişi biraz sıkıntılıydı. Geçen hafta itibarıyla bu sorun da çözüldü, bürokratik işlemler tamamlandı ve karşılıklı tır giriş çıkışları yapıldı."

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"Lojistik maliyetler ve zaman kaybı azalacak"

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın aktif olarak kullanılmadığı dönemlerde yaşanan alternatif güzergah sıkıntılarına dikkat çeken Aslan, "Eğer bu kapı aktif değilse, 60 kilometrelik sınırımıza rağmen farklı alternatif güzergahlar kullanmak zorunda kalıyorduk. Ya Hakkari Yüksekova’daki Esendere Sınır Kapısı’na giderek 250 kilometre yol kat ediyorduk ya da Ağrı Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı’nı kullanıyorduk. Bu durum hem sürenin uzamasına hem de lojistik maliyetlerinin artmasına yol açıyordu. Son dönemde enerji ve petrol fiyatlarının tavan yaptığı bir zamanda nakliye giderleri ham maddelerin ve mamullerin üzerine aşırı bir yük bindiriyordu. Artık zamanın ve kısa mesafede az maliyetli teslimat yapmanın ne kadar önemli olduğu ortadadır. Ayrıca bu kapının açılması yalnızca Van’dan dışarıya yapılan ihracat açısından değil, İran’dan Türkiye’ye gelecek ürünler bakımından da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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"Rekabet gücümüzü artıracak"

Sunucunun karşılıklı ticaretin gelişmesinin yerel üreticiler için getireceği fırsatlar ve rekabet şartları hakkındaki sorusunu yanıtlayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ve ülkemizde bu sınır kapısı kullanıldığı vakit bizler daha nitelikli, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün gruplarını ihraç ediyoruz. Öte yandan, İran’da ham maddeler ve enerji maliyetleri uygun. Oralardan yarı mamul şeklinde giriş yapan ticari mallar ve sanayiye girecek hammaddeler düşük maliyetlerle geldiğinde, burada işlenerek Avrupa ve diğer batı pazarlarındaki rekabet şansımızı artırıyor. Ne kadar düşük maliyetli hammadde alırsanız, o kadar iyi fiyatlarla ürün üretip batı pazarlarında rekabet şansı yakalayabilirsiniz. Ülkemiz son yıllarda çok ciddi bir ekonomik programla yönetiliyor ve bu süreçte iç piyasada bir talep daralması yaşandı. Rekabetçilik şansımızı artırmak için daha uygun maliyetlerle ve hammaddelerle üretime devam etmeli, özellikle ihracata dönük alanlarda kendimize yeni pazarlar açmalıyız. Karşılıklı tır giriş çıkışlarının önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Bu gelişme, ilimizin üretiminden sanayisine, ticaretine, hammadde akışından dış ticaret rakamlarına kadar her noktaya güçlü bir şekilde yansıyacaktır."

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"Gençlerimiz için yeni istihdam alanları doğacak"

Gençler için yeni istihdam imkanları konusuna da değinen Aslan, "Ne kadar ticari faaliyet, üretim ve sanayi faaliyeti yürütürseniz, iş yerlerinin kapasitelerini ne kadar artırırsanız, bu artış karşılığında o kadar ek ve yeni istihdam alanları oluşturursunuz. Bunun için insan gücüne ve çalışanlara ihtiyaç doğuyor. Bölgemiz ve ilimiz genç nüfus bakımından çok zengin bir potansiyele sahip, çok nitelikli ve kalifiye gençlerimiz var. Bunları üretime, ticarete, sanayiye ve farklı sektörel alanlara kazandırmak için mücadele ediyoruz. Yapılan her bir ticari ve üretim faaliyeti, mevcut sahaların kapasitelerinin büyümesi demektir. Bu faaliyetlerin neticesinde iş gücüne ve işçiliğe ihtiyaç duyuluyor, böylece gençlerimize yeni alanlar kazandırmış oluyoruz. Gençlerimiz iş sahibi olurken, insanlarımızın refahı, mutluluğu ve yaşam kalitesi de artmış oluyor" dedi.

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"Altyapı ve bürokratik süreçler hızla uyum sağlayacak"

Gümrük işlemlerinin hızlı yürütülmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin öngörülebilir olması gerektiğine yönelik soruya karşılık Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticarette de turizm faaliyetlerinde de her şey arz talep dengesine bağlıdır. Talep olduğu vakit o altyapıları ona göre dizayn etmek ve yenilemek zorundasınız. Tır geçişleri, ticari ve turistik faaliyetler ile insan hareketliliği hızlandığında, zaten oradaki mevcut yapılar ve bürokratlar buna ayak uydurmak mecburiyetindedir. Altyapılar yetersizse yenilenecek, büyütülecek ve yeni sahalar kazandırılacaktır. İşlemleri yürüten personel sayısı artırılacak, fiziki mekanlar genişletilecektir. Yeter ki giriş çıkışlar olsun, bu faaliyetler artarak devam etsin; hem Türkiye hem de İran tarafı buna ayak uydurmak zorundadır. Türkiye olarak bizim bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, her türlü şartta kendine ayak uydurabilen bir gücümüz var. Kapıköy Gümrük Kapısı modernize edildiğinde çok güzel fiziki mekanlar açılmıştı. Karşı taraf da buna ayak uydurmak zorundadır çünkü bu durum ülkelerin prestijidir. Olaylar başladıktan sonra arkası Allah'ın izniyle gelecektir."