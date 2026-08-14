Van Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 hanenin su sorununu çözdü

Bu kapsamda VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde su sorunu yaşayan vatandaşların sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Seyrantepe Mahallesi'nde 40 hanenin yaşadığı su sorununu bir kilometrelik içme suyu hattı döşeyerek çözüme kavuşturdu.

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