Van'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

Van'da vatandaşlar, vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünce Kent Park'ta düzenlenen kampanyaya katılanlar, yaptıkları fiziksel aktiviteler sonucunda hareket yaşlarını öğrendi.





İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, basın mensuplarına, Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyayla vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların hareket yaşlarının belirlendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:



"Halkımızı sağlıklı hayat merkezleriyle buluşturmak amacıyla ilimizin çeşitli noktalarında bu çalışmayı başlattık. Stantlarımıza uğrayan her yaştan vatandaşımızın testlerini yaparak hareket yaşını tespit ediyoruz. Ardından gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerimize veya hastanelerimize yönlendiriyoruz. Çalışmamız alışveriş merkezlerinde ve açık alanlarda devam edecek. Vatandaşlarımızı hem hareket yaşı konusunda bilgilendirecek hem de onlara sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtacağız. Tüm halkımızı sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz."



İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul da stantlarda vatandaşların hareket yaşı ve güç yaşını ölçmeye yönelik testler uygulandığını ifade etti.

