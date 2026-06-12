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        Van'da kış boyunca kapalı olan yayla yolları açıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Van'da kış boyunca kapalı olan yayla yolları açıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteren ekipler, yolları açarak hayvancılıkla uğraşanların yaylalara ulaşımını sağladı.

        Atıyla yaylaya giden Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yayla yollarının açılmasına yönelik çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Yoldaki çamurun kurumasıyla araçlarıyla da yaylaya gidebileceklerini anlatan Halat, "Buradaki yaylaların rakımı yüksek. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Bu süreçte yaylaya ulaşmamız bizim için önemli. Yolumuz açıldı. Mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere ekiplerimize ve herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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