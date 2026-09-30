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        Altınova'nın 2 bin 500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Deltası'nda karada ve su altında sürdürülen arkeolojik kazılar, ilçenin yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Altınova'nın 2 bin 500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

        Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Deltası’nda karada ve su altında sürdürülen arkeolojik kazılar, ilçenin yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.

        Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İlçe Kaymakamı Göksu Bayram ile birlikte Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazı Alanı’nı ziyaret etti.

        Fazlaca ve Bayram, Kazı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz, Hamburg Üniversitesi araştırmacısı Işıl Akalan Gündüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yetkili Uzmanı Fatih Yıldırım’la bir araya gelerek bölgede sürdürülen çalışmalar ve ortaya çıkarılan tarihi bulgular hakkında bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanlığı kararlı sualtı kazıları arasında yer alan Hersek Deltası, Marmara Denizi'ndeki tek sualtı arkeolojik kazısı olma özelliğini taşıyor.

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        Karada ve su altında eş zamanlı yürütülen arkeolojik çalışmalarla bölgenin tarihinin Helenistik Dönem'e kadar uzandığına ilişkin izler araştırılıyor.

        -"Bu toprakların hikayesi 2 bin 500 yıl öncesine uzanıyor"

        Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, ilçenin sahip olduğu tarihi mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu söyledi.

        Fazlaca, Hersek Deltası'ndaki kazıların Altınova'nın geçmişine ışık tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün üzerinde yaşadığımız toprakların hikayesi 2 bin 500 yıl öncesine uzanıyor. Helenopolis'in izleri, karada ve suyun altında yapılan kazılarla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Biz sadece geçmişimizi araştırmıyoruz; Altınova'nın geleceğine de yatırım yapıyoruz. Çünkü tarihini bilen, geçmişine sahip çıkan şehirler geleceğe daha güçlü yürür. Toprağın altında ve denizin altında bizi bekleyen daha nice hikaye olduğuna inanıyorum. Altınova'nın 2 bin 500 yıllık tarihini dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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        -Altınova tarihiyle öne çıkacak

        Fazlaca, Hersek Deltası'nda yürütülen çalışmaların yalnızca Marmara ve Anadolu tarihine değil, dünya tarihine de ışık tutabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Altınova'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarihi geçmişiyle de önemli bir merkez haline geleceğini belirten Fazlaca, "Altınova'nın geçmişi bizim gururumuz, geleceği ise bizim sorumluluğumuz. Altınova'mız doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra eşsiz geçmişiyle de tarihin önemli destinasyonları arasında yer alacak." şeklinde konuştu.

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