İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova'da toplu açılış töreninde konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun ve Güvenin Yüzyılı' olarak inşa etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi güçlendirecek, üretimin ve yatırımın önünü açacak, milletimizin huzurunu tahkim edecek eserleri, ülkemizin dört bir yanıyla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret eden Çiftçi, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri ile Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısı'nın toplu açılış törenine katıldı.

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Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Yalova'nın tabiatının güzelliği kadar gönül dünyası ve manevi mirasıyla da özel bir kent olduğunu söyledi.

Yalova'nın Dağıstan'dan Anadolu'ya uzanan bir irfan yolculuğunun izlerini taşıdığını belirten Çiftçi, "Yalova, Şeyh Muhammed Medeni'nin, Şeyh Şerafeddin Dağıstani'nin ilim, irfan ve irşad mirasıyla yoğrulmuştur. Bu gönül erlerinin irfanı ve hikmeti, nesilden nesle taşınmış, kardeşliğin, dayanışmanın ve gönül birliğinin kökleşmesine vesile olmuştur. Tersaneleri ve sanayisiyle üreten, limanlarıyla dünyaya açılan Yalova, değerlerinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine doğru ilerlemeye devam edecek." diye konuştu.

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Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her köşesinde eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yoluyla, hastanesiyle, okuluyla, sanayi altyapısıyla, güvenlik birimleriyle şehirlerimizi geleceğe hazırlıyor, vatandaşımızın hayatına dokunan yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, 'Güvenli şehir, güçlü Türkiye' anlayışıyla güvenlik altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Çünkü huzur varsa yatırım büyür. Güven varsa üretim artar. İstikrar varsa şehirler gelişir, millet geleceğe güvenle bakar. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, 2 bin 100 metrekare kullanım alanı ve 47 odasıyla 61 personelin görev yaptığı modern bir güvenlik merkezi olarak hizmet verecek. Çiftlikköy Laledere Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ise sanayinin, üretimin, çalışanların güvenliğine önemli katkı sağlayacak. 3 bin metrekarelik alana kurulan tesis, organize sanayi bölgesinin büyüyen üretim kapasitesine güçlü bir güvenlik altyapısıyla destek verecek."

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- "Daha modern ve güçlü fiziki imkanlarla hizmet sunulacak"

Çiftçi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını da şehre kazandırdıklarını dile getirerek, "Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin metrekarelik alana inşa edilen 16 bin 794 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yeni hizmet binası, 5 blok ve 6 kattan oluşuyor. Yaklaşık 207 milyon liralık yatırımla tamamlanan bu eser, emniyet teşkilatının vatandaşa daha modern ve güçlü fiziki imkanlarla hizmet sunmasına katkı sağlayacak." dedi.

Yalova'nın denizcilik ve gemi inşa sanayisindeki güçlü konumuna hizmet edecek Yalova Tersaneler Bölgesi Deniz Hudut Kapısı'nın da şehre değer katacağına dikkati çeken Çiftçi, 5 bin metrekarelik alanda yer alan hudut kapısının 10 Haziran'da faaliyete başladığı bilgisini verdi.

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Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yalova tersanelerinde üretilen yüksek katma değerli gemiler, ülkemizin denizcilik sektöründeki rekabet gücünü artırırken, binlerce insanımıza nitelikli istihdam sağlıyor. Hudut kapımız da üretimin, ihracatın ve Yalova'nın dünyaya açılan kapısının güçlenmesine önemli katkı sağlayacak. Yalova'da jandarma, emniyet ve hudut güvenliğinin fiziki altyapısını birlikte güçlendiriyor, şehrin büyüyen nüfusuna, sanayisine, ticaretine ve denizcilik kapasitesine uygun güçlü bir güvenlik mimarisi kuruyoruz.

Güvenliğe yaptığımız her yatırım, vatandaşımızın huzuruna, üreticimizin emeğine, yatırımcımızın güvenine ve şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bizim güvenlik anlayışımız, riski önceden gören, sahaya hakim olan, teknolojiden yararlanan ve vatandaşını merkeze alan önleyici bir güvenlik anlayışıdır. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle ve bütün kurumlarımızla milletimizin huzuru için gece gündüz çalışıyoruz.

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Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun ve Güvenin Yüzyılı' olarak inşa etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi güçlendirecek, üretimin ve yatırımın önünü açacak, milletimizin huzurunu tahkim edecek eserleri, ülkemizin dört bir yanıyla buluşturmaya devam edeceğiz."

Yalova Valisi Usta ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un da katılımcılara hitap ettiği törende, dua edildi ve açılış kurdelesi kesildi.