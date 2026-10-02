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        Yalova'da parmağına yüzük sıkışan kişiye itfaiye yardım etti

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde parmağı şişen ve yüzüğünü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Yalova'da parmağına yüzük sıkışan kişiye itfaiye yardım etti

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde parmağı şişen ve yüzüğünü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan İsmail Necati Bilgiç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        İhbar üzerine Bilgiç'in evine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yüzüğü elektrikli kesme aletiyle dikkatlice keserek çıkardı.

        Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Bilgiç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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