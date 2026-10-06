Yalova'da dereye düşen iki kedi kurtarıldı

İtfaiye personelinden biri, güvenlik halatları yardımıyla dere yatağına indi. Ekipler, duvar dibindeki otluk alana sığınan iki kediye ulaştı.

Olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağındaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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