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        Yalova'da ormanlık alanda kaybolan Alzheimer hastası kurtarıldı

        Yalova'da ormanlık alanda kaybolduktan sonra dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Yalova'da ormanlık alanda kaybolan Alzheimer hastası kurtarıldı

        Yalova'da ormanlık alanda kaybolduktan sonra dereye düştüğü belirlenen 78 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

        Hikmet Sarnık'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Yalova Sivil Arama Kurtarma (YSAK) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Alzheimer hastası Sarnık'ın bulunduğu yeri tespit etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık'a ulaşıldı.

        Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Sarnık'ın ilk müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Sarnık, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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