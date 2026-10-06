Yalova'da ormanlık alanda kaybolan Alzheimer hastası kurtarıldı

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Sarnık'ın ilk müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Sarnık, hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, termal dronla yaptıkları aramada Alzheimer hastası Sarnık'ın bulunduğu yeri tespit etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık'a ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.