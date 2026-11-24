Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Ayyıldız'ın cenazesinin, ikamet ettiği Tekirdağ'a gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Ayyıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 18.00 sularında Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü yakınlarında bulunan yol yapım şantiyesinde meydana geldi. Sahada görev yapan kepçe operatörü İsmail Ayyıldız (66), mesaisini tamamlayarak şantiyeye gitmek üzere hazırlandığı esnada, A.A. yönetimindeki geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kaldı.

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