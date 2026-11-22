Yozgat'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
Yozgat'ta öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Giriş: 22.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
Yozgat'ta öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çamlık Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
"Doğayla Sağlıkla" temasıyla bir araya gelen 50 öğretmen, Çamlık Milli Parkı'nda yürüyüş yaptı.
Doğayla iç içe vakit geçiren öğretmenler, yürüyüş boyunca milli parkın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ve öğretmenler katıldı.
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