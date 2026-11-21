Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sefa Termal Otel'in havuz bölümünde meydana geldiği öne sürülen gaz sızıntısı nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Sorgun ilçesindeki Sefa Termal Otel'in kapalı havuz bölümünde yaşandı. Havuzda bulunan misafirlerde aniden başlayan şiddetli öksürük, boğaz yanması ve nefes darlığı şikayetleri üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

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"Termal otel havuzunda zehirlenme vakası yaşadık"

Olay sırasında havuzda bulunan ve Samsun'dan misafir olarak geldiğini belirten Yaşar Tanrıverdi, çocuklarının müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Tanrıverdi, olayın gelişimine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Samsun'dan misafir olarak geldim. Termal otelin havuzuna girdik. Orada bir zehirlenme vakası yaşadık. Dün akşam saat 21.00 sularında hastaneye geldik. Şu an çocuğumuz gözetim altında. Yeni kan tahlili verdik. Sonucuna göre eğer değerlendirmeleri iyi çıkarsa bizi göndereceklerini söylediler. Orada bir ihmal sonucu gaz zehirlenmesi yaşadık. Olay yeri inceleme geldi. Böyle bir tanıya varmışlar."

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"Çocuklar çok etkilendi"

Tanrıverdi, şikayetlerin öksürme ile başladığını belirterek, "Biz önce çocuğun su yuttuğunu zannettik. Öbür çocuklarda da art arda öksürmeler çoğalınca durumun farklı bir şey olduğunu anladık. Oradan genç bir çocuk geldi. ‘Gazı veren benim. Hata oldu, yanlış yere verdik gazı' dedi. Hatta kendisi de zehirlendi. Onu da duyduğuma göre Yozgat'taki hastaneye sevk etmişler. Olay yeri inceleme ekiplerinin söylediği gaz zehirlenmesi. Dışarıdaki gaz patladığından dolayı havalandırma borusundan o gazı içeri almış. Havuzdaki kısma basmış. Bundan dolayı zehirlenme yaşadı. Ben o esnada havuzun içindeydim. İki kısım var. Biri soğuk su havuzu var büyük olan bir de sıcak su. Biz soğuk su olan kısımdaydık. Zaten gaz basılan bölge orası. Bende de şikayetler oldu ama ayakta tedavi uygulandı. Bende boğaz yanması göğüs sıkışması oldu. Bizi çok etkilemedi, çocukları çok etkiledi. Arkadaşımın çocuğu ilk olarak etkilendi. Biz ondan dolayı anladık bu durumu. Yatan hastalardan 3 bizde 2 kişi de Çorum'dan gelen arkadaşlarda var. Şu an yatıyorlar. Hepsinde serum ve hava bağlı. Sonucu bekliyoruz. Şu anda iyiye gidiyorlar. Hayati tehlikelerinin olmadığı söyleniyor" dedi.

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"İlk olarak oradaki hemşire müdahale etti"

Olaydan ilk etkilenen kişinin kendi çocuğu olduğunu öne süren ve Sorgun'da ikamet eden Fatih Bolat ise yaşadığı paniği şu ifadelerle aktardı:

"Havuzdayken çocuk öksürükle başladı. Su yuttuğunu sandım. Çocuk öksürüğe devam edince dışarı çıkardım. Öksürük hala devam ediyordu. Bir sıkıntı olduğunu sezdim. Koridora çıkarmıştım sonra tamamen dışarı çıkardım. Bizden sonra öksüren öksürene çıkmaya başladılar. İlk olarak oranın kendi hemşiresi müdahale etti, hava verdi. Çocuğun oksijeni düşmüş. Ben orada bağırdım çağırdım. Bağırdığımda insanlar çıkmaya başladı. Oradan insanları çıkarın, dedim. Benim sürecim devam edecek. Avukatımla görüştüm. Avukatımla ifade vereceğim. Ondan sonraki sürece bakacağız."

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Zehirlenmelere termal otelde havuzun klorlanması esnasında klor gazının havalandırma sistemi aracılığıyla kapalı havuz bölümüne yayılmasının neden olduğu iddia edildi.