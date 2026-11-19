Yozgat'ta Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde elektrik panosunun kapağını açtıktan sonra elektrik akımına kapılan Osman Kaan Yakışıklı (18) hayatını kaybetmişti. Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen genç için cenaze namazı kılındı. Osman Kaan Yakışıklı'nın naaşı, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi mezarlığına defnedildi.

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