Yozgat'ta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Yozgat'ta 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Giriş: 18.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
Yozgat'ta 18 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerinde emniyet ve sağlık ekipleri gelirken, O.K.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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