Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerinde emniyet ve sağlık ekipleri gelirken, O.K.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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