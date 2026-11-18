Yozgat'ta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılan genç yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşağınohutlu Mahallesi Köy Muhtarları Derneği mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.K.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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