Yozgat'ta elektrik akımına kapılarak ölen gencin cenazesi toprağa verildi
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Osman Kağan Yakışıklı'nın cenazesi defnedildi.
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Osman Kağan Yakışıklı'nın cenazesi defnedildi.
Dün meydana gelen olayda yaşamını yitiren Yakışıklı'nın cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yakışıklı'nın cenazesi, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yakışıklı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Aşağınohutlu Mahallesi Köy Muhtarları Derneği mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik panosunun kapağını açan Osman Kağan Yakışıklı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
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