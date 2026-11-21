Yozgat kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, apartmanların bahçelerini ve ortak kullanım alanlarını su bastı.

Şeyh Osman Mahallesi’nde bulunan iki apartmanın kanalizasyon rögarı, yağmur suyunun geri tepmesi sonucu taştı. Apartmanların bahçeleri su altında kalırken, park halindeki bazı araçlar da biriken suyun içerisinde kaldı.

Bir vatandaşın evinde ise tuvalet ve banyodaki rögarın geri tepmesi sonucu koridorları su birikti. Apartmanın ortak kullanım alanları da taşan sular nedeniyle zarar gördü.

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İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma yaptı.