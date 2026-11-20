Yozgat'ta 1 kilo esrar ele geçirildi
Yozgat'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yozgat’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar düzenledi. Evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen L.K.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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