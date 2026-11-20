Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 20.11.2026 - 21:15 Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon kapsamında L.K'nin evinde arama yapan ekipler 1 kilo 267 gram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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