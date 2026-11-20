Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, jeotermal kaynaklı 14 bungalovdan oluşan tatil köyü yapılacak.

Sorgun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kapatılan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi sahasında yapımı devam eden Tabiat Parkı içerisinde hayata geçirilecek Tatil Köyü Projesi'nin sözleşmesi, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile firma yetkilisi Can Kaçar arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekinci, projenin 2027 yılı mayıs ayında hizmete açılmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla Sorgun'umuzun doğal güzelliklerini ve jeotermal potansiyelini turizmle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizin turizmdeki gelişimine katkı sağlayacak, hemşehrilerimize ve misafirlerimize yeni bir konaklama imkanı sunacak projemizin Sorgun'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

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Ekinci, ilçenin sahip olduğu değerleri yatırıma dönüştürmeye ve kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.