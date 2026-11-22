Yozgat'ta Öğretmenler Günü doğa yürüyüşüyle kutlandı
Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 50 öğretmenin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Yozgat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 50 öğretmenin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğretmenler, Çamlık Göleti’nde bir araya geldi. Buradan başlayan yürüyüş, Milli Park yolu güzergâhı üzerinden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sona erdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte öğretmenler hem spor yapma hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.
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