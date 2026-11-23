SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ferhat Kayhan, akciğer kanseri teşhisinin ardından yaklaşık 40 yıldır içtiği sigarayı bırakarak rahat nefes almaya başladı.

İlçede çocukluğundan itibaren inşaatlarda çalışan ve 15 yaşında sigara içmeye başlayan üç çocuk babası Kayhan, 2023'te nefes almakta ve yürümekte zorlanınca Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen Kayhan, 40 yıldır içtiği ve günde 4 pakete kadar çıkardığı sigarayı doktorların talebi üzerine bıraktı.

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Burada ameliyat edilen ve kemoterapi uygulanan Kayhan, vücudunun tedaviye olumlu yanıt vermesinin ardından yeniden rahat nefes almaya başladı.

Akıllı ilaç tedavisine devam eden Kayhan, artık günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor.

- "Artık nefes almakta zorlanmıyorum"

Ferhat Kayhan, AA muhabirine, tedaviye başlamadan önce yürüyecek hali olmadığını söyledi.

Çok kötü durumda olduğunu ifade eden Kayhan, "Her an kendimi ölecek gibi hissediyordum. Vücudum tedaviye olumlu cevap verdi. Bundaki en büyük etken sigarayı bırakmam oldu. Sigarayı bırakmasaydım tedavi göremeyecektim. Artık nefes almakta zorlanmıyorum. Nefes alabildiğim için Allah'a şükrediyorum." dedi.

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Kayhan, günde 4 paket sigara içtiğini ve kendisini uyaranları dikkate almadığını belirterek, "Büyüklerim bana çok sigara içtiğimi söylüyordu. Onlara aldırış etmiyordum ama sağlığım elimden gittikten sonra nefes almanın kıymetini öğrendim. Nefes almak kadar kıymetli hiçbir şey yokmuş dünyada. Bunu öğrendim, herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Yaşadığı hastalık sürecinde sağlığın kıymetini anladığını dile getiren Kayhan, "Çocuklarım benim çektiğim acıları gördü. Sigarayı bırakmalarını önerdiğim halde önemsemiyorlar. Çektiğim acıları çocuklarım bire bir benimle beraber yaşıyor ama dikkate almıyor. Sigara bırakmayı istemiyorlar, devam ediyorlar. Sağlık elden gidince yaşamanın, nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kayhan, Sorgun'daki sigara bıraktırma polikliniğinden hizmet aldığını belirterek sigara tiryakilerinin bu poliklinikten faydalanmalarını istedi.

- "Erken tanı tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor"

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Onur Türkön de akciğer kanserinin dünyada kansere bağlı ölümlerin en sık nedenlerinden biri olduğunu, hastalığın en önemli risk faktörünün sigara olduğunu ancak sigara içmeyen kişilerde de görülebildiğini söyledi.

Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmanın akciğer kanserinden korunmada atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Türkön, "Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın sigara bırakma polikliniklerinden ve ALO 171 hattından ücretsiz destek alabilir. Burada özellikle erken tanının önemini de vurgulamak istiyorum çünkü erken tanı tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor." dedi.

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Türkön, daha önce danışmanlık hizmeti verdikleri Ferhat Kayhan'ın Yozgat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden de hizmet aldığını ifade etti.

Sigaranın amfizem (akciğerlerdeki küçük hava keseciklerinin hasar görüp esnekliğini kaybetmesi ve genişlemesiyle oluşan kronik akciğer hastalığı), kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar açısından da önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çeken Türkön, "Bizlerin amacı vatandaşlarımızın bu süreçlere gelmeden, tanı konulmadan önce sigarayı bırakmış olması. Bu nedenle sigara bırakma polikliniklerinden hizmet almaları oldukça kıymetli. Önem verdiğimiz bir diğer konu da hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi çünkü kanser türlerinde erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Akciğer kanseri de bunun önemli örneklerinden biri." ifadelerini kullandı.