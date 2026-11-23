Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı uluslararası forumların detaylarını paylaştı. Yozgat'ın ekolojik ve sosyal projelerinin zirvede büyük ilgi gördüğünü belirten Arslan, D8 ülkelerinin sağlık temsilciliklerinin Yozgat'ta açılması için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

COP31 çerçevesinde düzenlenen Dünya Yaşlanma Forumu, Dünya Sağlıklı Yaşam Forumu ve Dünya Çevre Forumu'nda Yozgat'ı temsil eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin ana gündeminin ‘sağlıklı yaşlanma' ile ‘sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek' olduğunu vurgulayan Arslan, farklı ülkelerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

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"Ülkelerin temsilcileriyle görüşme imkanımız oldu"

Başkan Arslan "COP31 çerçevesinde Dünya Yaşlanma Forumu, Dünya Sağlıklı Yaşam Forumu, Dünya Çevre Forumu gibi toplantılara katıldık. Yaptığımız çalışmalar sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek sloganıyla yapılan çalışmalardı. Geleceğe not düşebilecek çalışmalardı. Burada öne çıkan başlık şuydu:

"Sağlıklı yaşlanma, yaşlılıkta sağlıklı yaşama, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için yapılacak çalışmalar. Dünya Yaşlılık Organizasyonu ve Dünya Sağlıklı Yaşam Organizasyonu tarafından yapılan çalışmalara ve panellere katıldık. Orada değişik ülkelerin temsilcileriyle görüşme, fikir alışverişinde bulunma imkanımız oldu. Sağlıklı yaşamak için, sağlıklı bir şehir için, ekolojik bir şehir için neler yapılması gerektiği noktasında fikirlerimizi ifade ettik" dedi.

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"Çalışmalarımızdan dolayı sertifika takdim edildi"

Projelerin sunumunun yapıldığını ifade eden Başkan Arslan, "Güneş enerjisi ile ilgili yaptığımız çalışmalar, yenilenebilir enerji noktasında yapılan çalışmalar son derece önemli. Katı atık bertaraf tesisi önceki dönemde yaptığımız enerji üretimimizin olduğu bir tesis. Spor vadisinden, anne çocuk merkezinden, Evcil köyden bahsettik. Bizi çok eleştirdikleri geniş kaldırımlardan bahsettik. Projelerimiz orada ilgi gördü. Bu aynı zamanda bize bir sorumluluk getiriyor. Orada bize bir sertifika takdim edildi. Başarıdan ziyade yeni görevler yükleyen bir şey. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu yönde onlarla birlikte çok ciddi çalışmalar yapacağız" cümlelerini kullandı.

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"Sağlık alanında çalışmalar yapacağız, Yozgat'ın gündeme gelmesi açısından önemli olacak"

COP31 esnasında belirtilen bir proje fikrini örnekleyen Arslan, "21 Haziran dünyanın en uzun günü. Aynı zamanda bunu yaşlılıkla birleştirdiğimiz zaman bunu uzun yaşamak, sağlıklı yaşamakla ilgili Birleşmiş Milletler'e yapılan bir teklif var. Belki de bunun meşalesini Yozgat'tan yakmış olacağız. 8 tane ülkenin temsilcileriyle görüştük. Bunlar daha önce milletvekili olduğumuz dönemde gerçekleşen D8 ülkelerinin temsilcileri. Rahmetli Erbakan hocanın kurduğu D8'ler teşkilatı vardı. O teşkilata bağlı üyelerle sağlık alanında birtakım çalışmalar yapacağız. Bu da Yozgat'ın tanınması açısından, Yozgat'ın gündeme gelmesi açısından çok önemli bir çalışma olacak. Bunu gerçekleştirebilirsek 8 ülkenin de Yozgat'ta sağlık alanında temsilcilikleri olacak. Yozgat Türkiye'de huzurlu, sağlıklı, yeşil, yaşanabilir bir şehir için bir örnek oluşturma gayreti içerisinde olacak" diyerek yapılan iş birliklerinin önemine değindi.

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"Şehri Huzur sloganımız ilgi gördü"

Yozgat'ın sloganı olan Şehri Huzur'un ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Arslan cümlelerini şöyle tamamladı:

"'Huzur Şehir' sloganımız da ilgi gördü. Şehrimizin sloganı Şehri Huzur'dur. Bunun altını doldurmamız gerekecek. Şu anda ilgili konsey Dünya Çevre ve Yaşlılık Konseyi bir proje hazırlığında. Onlar bu işi biraz daha ete kemiğe büründürecek. Biz de uygulanması noktasında Yozgat Belediyesi olarak bu işin destekçisi olacağız."