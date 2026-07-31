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        Akdağmadeni'nde orman turizm alanı projesinin ilk etap çalışmaları başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı Projesi"nin ilk etap çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Akdağmadeni'nde orman turizm alanı projesinin ilk etap çalışmaları başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı Projesi"nin ilk etap çalışmalarına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su Oluğu Keçikalesi mevkisinde yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında kır lokantası, kafeterya ve bungalovların yapımı sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, projenin kırsal turizm, ekoturizm ve glamping alanlarını kapsadığını söyledi.

        Yalçın, Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı'nın doğayla uyumlu yapıları, sosyal tesisleri ve peyzaj düzenlemeleriyle etaplar halinde tamamlanacağını ifade ederek, ikinci ve üçüncü etapların tamamlanmasının ardından alanın doğaseverler için önemli bir turizm noktası olmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Yalçın, projenin Akdağmadeni'nin turizm potansiyeline katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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