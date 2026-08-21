Bülent Arınç Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

Arınç, Başkan Arslan ile milletvekilliği döneminde birlikte siyaset yaptıklarını belirterek, Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret eden Arınç, 10 yıl sonra Yozgat'a geldiğini söyledi.

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