Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

Pazarın tamamlanmasıyla kentteki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin hazırladığı yöresel lezzetler, el emeği ürünler ve yerel üretim değerleri vatandaşlarla buluşturulacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı TOKİ mevkisinde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

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