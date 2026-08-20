Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

        Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

        Yozgat'ta kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ürünlerin satışa sunulacağı "Yöresel Ürün Pazarı"ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

        Yozgat'ta kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ürünlerin satışa sunulacağı "Yöresel Ürün Pazarı"ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı TOKİ mevkisinde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

        Özkan, çevre düzenlemesi ve ulaşım bağlantılarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Pazarın tamamlanmasıyla kentteki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin hazırladığı yöresel lezzetler, el emeği ürünler ve yerel üretim değerleri vatandaşlarla buluşturulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan'dan sıcak hava uyarısı
        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan'dan sıcak hava uyarısı
        Anız yangınında yaklaşık 25 dönüm arazi küle döndü
        Anız yangınında yaklaşık 25 dönüm arazi küle döndü
        Sorgun Sanayi Sitesi'nde asfalt hamlesi: Yollar yenileniyor
        Sorgun Sanayi Sitesi'nde asfalt hamlesi: Yollar yenileniyor
        Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönde...
        Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönde...
        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde
        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde