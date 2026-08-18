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        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, koruyucu ve destekleyici hizmetler ile alınması gereken tedbirler ele alındı.

        Canpolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin sağlanması amacıyla kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirleri görüştüklerini belirtti.

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