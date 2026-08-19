Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor

        Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor

        Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, hububat hasadının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çuvallanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Yozgat'ta hububat hasadıyla elde edilen samanlar Karadeniz Bölgesi'ne gönderiliyor

        Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, hububat hasadının ardından tarlalarda kalan bitki sapları da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çuvallanıyor.

        Kentte bu yıl mevsimin bol yağışlı geçmesi, hububat üretimine de olumlu yansıdı. Arpa ve buğdayı hasat eden çiftçiler, tarlada kalan bitki saplarını ise saman olarak satıyor.

        Toplandığı alanlarda preslenip paketlenen saman, kamyon ve tırlarla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

        Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Orduköy'den Yozgat'a saman almak için gelen Sedat Arslan, AA muhabirine, Yozgat samanının kalitesinin iyi olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Bu yıl yağışların bol olması ve kentte tarım arazilerinin geniş yer kaplaması nedeniyle samanın da bol olduğunu belirten Arslan, Karadeniz'e yakınlığı dolayısıyla Yozgat'tan saman almayı tercih ettiklerini söyledi.

        Arslan, geçen yıl 10 liraya aldıkları samanı bu yıl nakliye hariç 3 liraya aldıklarını ve kış için 100-150 ton samanı depolarına koymayı planladıklarını belirtti.

        Gaziantep'in Nizip ilçesinden gelen Halil Avcı ise şunları kaydetti:

        "Hemen hemen her sene buraya saman işi yapmaya geliyoruz. Bu iş bize dededen kalma. Yaklaşık 50 yıldır Yozgat bölgesine saman yapmaya geliriz. Daha önce mercimek samanı yapıyorduk. Şimdi de bu sistem çıktı. Biçerdöverlerden samanı alıyoruz, kendi makinemizle presliyoruz. Genelde Karadeniz'e gönderiyoruz. Ege ve İstanbul tarafına da gönderiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sorgun'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde
        Gezginci arıcı aile, Bozok Yaylası'nda bal mesaisinde
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi
        Yozgat Sağlık Müdürü Karaarslan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini inceledi
        Gelin kavağından inşaat kerestesine: Anadolu'nun 30 yıllık birikim ağacı ka...
        Gelin kavağından inşaat kerestesine: Anadolu'nun 30 yıllık birikim ağacı ka...