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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yozgat'ta konuştu:

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yozgat'ta konuştu:

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Altını çizerek belirtmek isterim ki bu bir saldırı anlaşması değil, 3. ülkelere karşı veya hiç kimseye karşı, tamamen bir savunma anlaşmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yozgat'ta konuştu:

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Altını çizerek belirtmek isterim ki bu bir saldırı anlaşması değil, 3. ülkelere karşı veya hiç kimseye karşı, tamamen bir savunma anlaşmasıdır." dedi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Oktay, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Oktay, daha​​​​​​​ sonra inşaatı süren Yozgat İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde "Dış Politika ve Değişen Türkiye'nin Stratejik Vizyonu" konulu ilk dersi veren Oktay, Bozok Üniversitesinin akademik yıl açılışında öğrenci ve akademisyenlerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Türkiye'nin coğrafi durumu ve dünyada yaşanan olaylara değinen Oktay, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ndeki güvenlik krizlerinin küresel ticaret hatlarını tehdit ettiğini belirterek, "Tüm Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmakta ve Afrika Boynuzu ülkelerini de yine bu girdabın içine çekmeye başlamaktadır. Türkiye Yemen'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmakta, kalıcı çözüm için diyaloğu desteklemektedir." diye konuştu.

        Oktay, Türkiye'nin gerek Orta Doğu'da gerek Balkanlar'da gerekse Kafkaslar'da bölgesel sahiplenme ilkesiyle güvenliği ve refahı artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Bölge meselelerine ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yaklaşımla baktıklarını ifade eden Oktay, "Sorunların dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin kendi meselelerinde sorumluluk almasıyla çözüleceğine inanıyoruz. Yani sorunlarımızı, bölgemizdeki sorunları 10 bin kilometre dışarıdan gelen kendilerine 'süper güç' ifadesini yakıştıran ülkelerin gelip daha da çıkmaza sokacağı bir ortamı istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Kendi sorunlarımızı kendimiz sahiplenecek ve bu sorunlara da kendimiz kendi çözümlerimizi üretebilecek durumdayız. Türkiye bu kapasitededir. Türkiye bu kabiliyettedir ve komşuları ile birlikte de bu özgüveni yükseltmeye çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin şunları söyledi:

        "Önümüzdeki günlerde Meclisimizin Dışişleri Komisyonu'nda görüşeceğimiz Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel sahiplenme irademizin en net göstergesidir. Altını çizerek belirtmek isterim ki bu bir saldırı anlaşması değil, 3. ülkelere karşı veya hiç kimseye karşı, tamamen bir savunma anlaşmasıdır. Keza yine birkaç gün önce imzaladığımız Bedir Anlaşması da yine dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayisi alanındaki stratejik ortaklığımızı güçlendiren tarihi bir adım olmuştur."

        Konuşmanın ardından Oktay, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ın da eşlik etmesiyle öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

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        Akademik Yıl Açılış Töreni'ne Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve il protokolü katıldı.

        Söyleşi sonrası Oktay, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü binasının açılışına katıldı.

        Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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