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        Sorgun Kaymakamı Canpolat, krosta il birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kros yarışmalarında ferdi ve takım halinde il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Sorgun Kaymakamı Canpolat, krosta il birincisi olan öğrencilerle bir araya geldi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kros yarışmalarında ferdi ve takım halinde il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Okulda öğrencilerle bir araya gelen Canpolat, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak, gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

        Sınıfları da gezen Canpolat, okul idarecileri ve öğretmenlerden yürütülen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Canpolat, eğitimin yalnızca derslerden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Eğitim, çocuklarımızın her alanda yetişmesini sağlayan bir kavramdır. Öğrencilerimizin sporda ve kültürel faaliyetlerde başarılı olması en büyük dileğimizdir. Eğitim ve öğretim, toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda eğitim alması için yürütülen tüm projelerin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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