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        Yozgat'ta birinci derece tarımsal örgüt sayısı ikiye yükseldi

        – Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, kentte birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini söyleyerek, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Yozgat'ta birinci derece tarımsal örgüt sayısı ikiye yükseldi

        – Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, kentte birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini söyleyerek, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor" dedi.

        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, kentte yürütülen tarımsal örgütlenme çalışmaları ile Tulip Çekerek Nehir Havzası Rehabilitasyon Projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve İl Özel İdaresi destekli yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yozgat’ta birinci derece tarımsal örgüt sayısının ikiye yükseldiğini belirten Şentürk; seralardan çadır ağıllara, hayvan ıslahından arıcılığa kadar geniş bir yelpazede çiftçilere sağlanan yüzde 70’e varan hibelerle üretimin güçlendirildiğini söyledi.

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        Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi projesi kapsamında Yozgat’ta önemli bir başarıya imza atıldığını ifade eden Şentürk, geçtiğimiz yıl birinci derece örgüt olmaya hak kazanan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği’nin ardından bu yıl Sarıkaya Süt Birliği’nin de bu statüyü elde ettiğini açıkladı.

        Örgütlerin birinci dereceye yükselmesinin üreticiye doğrudan fayda sağladığını vurgulayan Şentürk, "Bütün örgütlerimizin birinci derece olmasını hedefliyoruz. Birinci derece örgüt olunduğunda üyelerimiz projelerden daha fazla destek alıyor. Özellikle Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği üyelerimiz, mevcut desteklerin yanı sıra ilave destekler elde ediyor, sübvansiyon kredilerinden daha düşük faizle yararlanıyor, TARSİM desteklerinde daha yüksek hibe oranlarına ulaşıyor ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme programlarında yüzde 70’e varan hibe imkanı buluyor" dedi.

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        Tulip Çekerek Nehir Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Yozgat’taki 8 ilçede yatırımların sürdüğünü belirten Şentürk, bu yıl yaklaşık 80 milyon liralık ödenek harcanarak sera, küçükbaş ve büyükbaş çadır ağıl ihalelerinin tamamlandığını söyledi.

        Geçen yıl 42 adet yapılan küçükbaş çadır ağılı sayısının bu yıl 100’ün üzerine çıkarıldığını ve yüzde 70 hibeli olarak teslim edileceğini belirten Şentürk, Türkiye’de bir ilk olan büyükbaş çadır ağıl projesinin de Yozgat’ta pilot olarak uygulandığını söyledi. Geçen hafta 50 milyon lira bedelle ihalesi yapılan büyükbaş çadır ağıl projesinin yanı sıra önümüzdeki yıl için Tulip’ten Yozgat’a yaklaşık 170 milyon liralık yeni ödenek tahsis edildiği bilgisini paylaştı.

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        Tulip projesi dışında kalan ilçelerdeki yetiştiricilerin Konya Ovası Projesi (KOP) ile desteklendiğini ifade eden İl Müdürü Şentürk; mera rehabilitasyonu, otomatik suluk, sıvat ve yemlik gibi ekipman desteklerinin yanı sıra çadır ağıl dağıtımlarının sürdüğünü belirtti.

        KOP kapsamındaki destek detaylarını paylaşan Şentürk, "Yerköy’de 13, Şefaatli’de 7, Boğazlıyan’da 15 ve merkez ilçemizde 16 olmak üzere toplam 53 çiftçimize KOP’tan çadır ağılı verdik. Tulip ve KOP projeleri toplamında 150’den fazla çadır ağılımızı yüzde 70 hibeli olarak üreticilerimize teslim etmiş olduk. Ayrıca KOP’un ‘Seralar Gelişiyor’ projesi kapsamında 9 çiftçimize, toplam bütçesi 4 milyon lirayı aşan 525 metrekarelik seraları teslim ettik ve üretim başladı" ifadelerini kullandı.

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        Programın sonunda Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım ve Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Altan Gültekin’e sertifikalarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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