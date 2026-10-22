Yozgat'ta 430 adet sentetik ecza ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda ekiplerce takibe alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 430 adet sentetik ecza, 1,27 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler S.K., H.K., Y.Y., K.Y., K.Ş. ve F.U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.