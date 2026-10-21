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        Yozgat'ta üniversite öğrencilerine aile eğitimi verildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Yozgat'ta üniversite öğrencilerine aile eğitimi verildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Yerköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sağlık ve aile hukuku konularında eğitim verildi.

        Eğitimlerde, öğrencilerin aile yaşamı, sağlık ve aile hukukuna ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması ve bu konularda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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