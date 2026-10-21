Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri ORAN, Yozgat'ın öğrenen şehir deneyimini İsviçre'de tanıttı

        ORAN, Yozgat'ın öğrenen şehir deneyimini İsviçre'de tanıttı

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen İkinci Avrupa ve Kuzey Amerika Öğrenen Şehirler Forumu'nda, Anadoludakiler Programı ile Yozgat'ta yürütülen öğrenen şehir çalışmalarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        ORAN, Yozgat'ın öğrenen şehir deneyimini İsviçre'de tanıttı

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen İkinci Avrupa ve Kuzey Amerika Öğrenen Şehirler Forumu'nda, Anadoludakiler Programı ile Yozgat'ta yürütülen öğrenen şehir çalışmalarını tanıttı.

        ORAN Yozgat İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ekim'de UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı kapsamında düzenlenen foruma, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen katıldı.

        İsviçre, İrlanda, Fransa, Kanada, Macaristan, Slovakya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den kurum temsilcilerinin katıldığı forumda, öğrenmenin yerel kalkınmaya katkısı ve farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri ele alındı.

        REKLAM

        Lozan Belediye Binası'nda gerçekleştirilen sunumlarda, ORAN Genel Sekreteri Şeker, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 Bölgesi'nin yerel değerlerini, üretim kültürünü ve toplumsal işbirliklerini öne çıkaran Anadoludakiler Programı hakkında bilgi verdi.

        Şeker, yerel mirasın korunması ve ekonomik fırsatlara dönüştürülmesine yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

        Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sezen ise Öğrenen Şehir Yozgat kapsamında yürütülen kariyer mentörlüğü, istihdam garantili mesleki eğitimler ve girişimciliği destekleyen uygulamaları anlattı.

        Sezen, kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve diğer yerel paydaşlar arasındaki işbirliğiyle mesleki becerilerin geliştirilmesi, eğitimden istihdama geçişin kolaylaştırılması ve dezavantajlı grupların öğrenme ile girişimcilik fırsatlarına erişiminin artırılmasına yönelik çalışmaları aktardı.

        REKLAM

        Forumda, şehirler arasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta üniversite öğrencilerine aile eğitimi verildi
        Yozgat'ta üniversite öğrencilerine aile eğitimi verildi
        İç Anadolu'nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor
        İç Anadolu'nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor
        Selanik'ten Yozgat'a uzanan lezzet: "Muhacir somunu"
        Selanik'ten Yozgat'a uzanan lezzet: "Muhacir somunu"
        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı
        Yozgat'ta 35 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 35 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 35 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 35 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi