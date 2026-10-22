Yozgat Belediyesi'nden tarihi dokuyu koruyan sokak yenileme çalışması

Yozgat Belediyesi, Tarihi Doku Yenileme Çalışması çerçevesinde Şehit Abdi Duyar Sokak'ta sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarıyla bölgeye yeni bir görünüm kazandırdı.

Yozgat Belediyesi, kentin geçmişten günümüze ulaşan tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulluoğlu Mahallesi Başçavuş Camii Çevresi Tarihi Doku Yenileme Çalışması çerçevesinde Şehit Abdi Duyar Sokak'ta gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarıyla bölgeye yeni bir görünüm kazandırıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının belediyecilik çalışmalarında öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, geçmişte mahalle kültürünün yaşatıldığı sokakların yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini ifade etti.

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"20'nin üzerinde Yozgat evini ve konağını geleceğe taşıdık"

Yozgat'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ancak betonlaşmanın etkisiyle tarihi güzelliklerinin büyük ölçüde kaybolduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kazım Arslan, geçmişten bugüne ulaşabilen sokakların ve geleneksel Yozgat evlerinin korunması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Arslan, belediye başkanlığı dönemlerinde tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Malum Yozgat'ımız kadim bir şehir, eski bir şehir ve geçmişte birçok güzellikleri içinde bulunduran, güzelliklerin içerisinde yaşadığımız bir şehir. Ama zaman içerisinde betonlaşmanın etkisinden de en fazla etkilenen şehirlerden birisi. Betonlaşmayla birlikte Yozgat'ımızın tarihi güzelliklerini, kültürel güzelliklerini büyük ölçüde yitirdik. Geçmişten günümüze taşıyabileceğimiz çok az sokak, cadde kaldı ya da eski Yozgat evlerinden kaldı. Ve bizim iki dönem belediye başkanlığımız süresince en önem verdiğimiz işlerin başında bu tarihi dokuyu yeniden geleceğe taşıyacak adımlar atmak oldu. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine oldu. En çok buna eğildik. Ve yaklaşık 20'nin üzerinde eski Yozgat evini ve konağını restore etmek suretiyle ya da aslına uygun olarak yeniden yapmak suretiyle geleceğe taşıdık ve bu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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"Vatandaşa herhangi bir külfet getirmeden yaptık"

Şehit Abdi Duyar Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmanın sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme projesi olduğunu belirten Arslan, geçmişte mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını sokaklarda paylaştığı bu alanların zamanla bakımsız kaldığını ifade etti.

Arslan, "Şu anda bulunduğumuz sokakta yaptığımız çalışma ise sokak sağlıklaştırma dediğimiz bir çalışma. Cephe yenileme dediğimiz bir çalışma. Burası sıradan alelade bir Yozgat sokağı. Bizim eskiden çocukluğumuzu yaşadığımız bir sokak. Annelerin, teyzelerin, gelinlerin, kaynanaların kapı önünde oturup sohbet ettikleri, birbiriyle güzellikleri paylaştıkları bir sokak. Ama zaman içerisinde burası da oturan insanların azalmasıyla birlikte bu evler kullanılamaz, harabe duruma gelmişti. Biz burada güzel bir çalışmayla ve tamamen belediyemizin imkânlarıyla vatandaşa da herhangi bir külfet getirmeden bu sokakta böyle güzel bir çalışma yaptık. Ortaya çok güzel bir sokak çıktı. Biraz daha işimiz var. Yerlerin taşı var. Girişteki buradaki park gibi birkaç ufak eksiğimiz kaldı. İnşallah 29 Ekim'de hemşehrilerimizle birlikte burada buluşup bir çay içeceğiz. Yozgat'ta böyle birkaç sokak daha var. İnşallah onları da geleceğe taşımak için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

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"Dizi çekilecek bir mekân oldu"

Sokakta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinlerinden Oktay Alpaslan, bölgede 30 yıldır yaşadığını söyledi. Çalışmaların ardından sokağın daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Alpaslan, bölgeye gelen vatandaşların fotoğraf çektirdiğini ve bu çalışmayla sokakta dizi çekilebilecek bir mekan olduğunu belirtti.

"Mahallemize güzel bir uyum sağladı"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Eliaçık ise çalışmaların mahalleliler tarafından olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, "Burada ahşap evler vardı. Bizim evlerimiz vardı. Başkan Bey buraları yıktırdı. Sağ olsun buraları güzelleştirdi. Cadde çok güzel oldu. Eline emeğine sağlık. Şekerpınar olarak da herhangi bir ahşap yerlerimiz kalmadı. İnsanlar geliyorlar burada aileler resim çekiniyor. ‘Çok güzel olmuş.' diyor. Yani mükemmel görüyorlar aileler. Çok memnun oluyorlar. Başkan Bey'in yanına gidip de teşekkür edeceklerini söylüyorlar. Gerçekten Şekerpınar Mahallesi'ne güzel bir uyum sağladı. Çok da güzel oldu. Mükemmel oldu" şeklinde konuştu.