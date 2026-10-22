Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 430 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların araçlarında uyuşturucu madde bulundurduklarını​​​​​​​ tespit etti.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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