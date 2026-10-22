Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların araçlarında uyuşturucu madde bulundurduklarını tespit etti.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 430 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K, H.K, Y.Y, K.Y, K.Ş. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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