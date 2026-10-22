Sorgun'da çocukların görme taramasına katılımını artırmak için çalışma başlatıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 6-7 yaş grubundaki çocukların görme taramalarına katılımını artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, 50'den fazla sınıf ziyaret edilerek öğrenciler göz sağlığı konusunda bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Onur Türkön, çocuklarda görme bozukluklarının erken dönemde tespit edilmesinin, sağlıklı gelişimleri ve eğitim hayatları açısından önem taşıdığını belirtti.

Çalışmaların eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde sürdürüldüğünü ifade eden Türkön, hedeflerinin görme taraması yapılmayan tek bir çocuk bırakmamak olduğunu söyledi.

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Türkön, sınıf ziyaretlerinde çocuklara yaşlarına uygun şekilde göz sağlığının öneminin anlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğretmenler aracılığıyla velilerin de bilgilendirilmesini sağladık. Böylece tarama çağındaki çocukların aile sağlığı merkezlerine yönlendirilmesini ve görme taramalarına katılımın artırılmasını amaçlıyoruz. İlçedeki ilkokul müdürleri ve aile hekimleriyle görüşmeler yaparak çalışmaların daha etkin yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunduk. Sorgun Devlet Hastanesindeki göz hastalıkları polikliniklerine de bilgilendirme duyuruları astık."