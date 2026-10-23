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        Yozgat'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Yozgat'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında operasyon düzenledi. Tespit edilen şüpheli G.T.’nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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