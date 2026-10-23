TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "Mekke Anlaşması, üçüncü veya diğer ülkelere saldırı anlaşması değil savunma anlaşmasıdır"

– TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel sahiplenme irademizin en net göstergesidir. Bu üçüncü ülkelere karşı bir saldırı anlaşması değil. Tamamen bir savunma anlaşmasıdır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a geldi. Programına Yozgat Valiliği ziyareti ile başlayan Oktay, Millet Bahçesi ve yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

"Aralık ayı itibarıyla bina teslim alınmış olacak"

Kütüphanedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, "Benim bir hayalim vardı. Bizim neslimizde kütüphanelerde konuşulmaz hareket edilmezdi. Zorunlu ev ödevleriniz varsa kaçılacak yerler gibi olurdu. Türkiye'de bu konsept değişti. Bütün Türkiye'de kütüphaneler artık yaşam merkezi oldu. Şimdi ortaya güzel bir eser çıktı. Aralık ayı itibarıyla bina teslim alınmış olacak. Tefrişatı inşallah kütüphanesiyle birlikte güzel bir eser ilimize kazandırılmış olacak" dedi.

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Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne de katılan Oktay, ‘Dış Politika ve Değişen Dünyada Türkiye'nin Stratejik Vizyonu' konulu açılış dersinde konuştu.

"Ülkemizin etrafı ateş çemberi ile çevrili"

Türkiye’nin etrafının ateş çemberiyle çevrili olduğuna dikkat çeken Oktay, "Ülkemizin etrafı bir ateş çemberi ile çevrili. UkraynaRusya Savaşı, Ortadoğu'da İsrail'in katliamları, İran ve Yemen'deki çatışmalar, Kuzey Afrika ve Balkanlardaki gerginlikler sınırlarımızın güvenliğini, enerji arzını, ticaret yollarını ve vatandaşlarımızın refahını doğrudan etkilemektedir. Kuzeyimizdeki RusyaUkrayna Savaşı Avrupa'nın güvenliğini sarsarken Karadeniz'deki hassas dengeleri de zorlamaktadır. Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyor, Türkiye olarak Karadeniz istikrarının temel taşı olan Montrö rejimini kararlılıkla koruyoruz, uyguluyoruz. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz inancıyla her iki tarafla da hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla da ilişkilerini ilerletebilen dünyadaki nadir ülkelerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

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"Anlaşmayı bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz"

Mekke Anlaşması hakkında da konuşan Oktay, "Önümüzdeki günlerde meclisimizin Dışişleri Komisyonu'muzda görüşeceğimiz Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel sahiplenme irademizin en net göstergesidir. Altını çizerek belirtmek isterim ki bu üçüncü ülkelere karşı bir saldırı anlaşması değil. Tamamen bir savunma anlaşmasıdır. Birkaç gün önce imzaladığımız Bedir Anlaşması da yine dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayi alanındaki stratejik ortaklığımızı güçlendiren tarihi bir adım olmuştur. Salı günü de meclisimizde başkanı olduğum Dışişleri Komisyonu'nda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı görüşüyor olacağız. Bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz. Meclisimizden geçtikten sonra da zaten genel kurulda da yasalaşacaktır, bir an önce uygulamaya geçecektir" dedi.

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Anlaşma kapsamında ülkelerin bir araya gelerek sorunları kendi aralarında çözeceğini de anlatan Oktay, "Hem terörsüz bir bölgenin anılması terörden arındırılmış bir bölgenin oluşturulması ama aynı zamanda birbirine güvenen birbiriyle konuşabilen iletişim sağlayabilen komşuların kendi sorunlarını, bölgesinin sorunlarını kendi aralarında bir araya gelerek sahiplenmeleri ve ona birlikte çözüm üretmeleri, çözümü dışarıdan beklememeleridir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması bu çerçevede atılmış bir adımdır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Fuat Oktay’a plaket taktim edildi.