Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı

        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı

        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı

        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Yozgat Otogarı önünde toplanan grup, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar havai fişek gösterisini izledi.

        Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        - Sivas

        REKLAM

        Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.

        Yürüyüş havai fişek gösterisi ile son buldu.

        - Niğde

        Niğde Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında vatandaşlar Doktor Sami Yağız Caddesi'nde toplandı.

        Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        REKLAM

        Niğde Belediyesince burada havai fişek ve müzik gösterisi sunuldu.

        Programa, Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi
        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi
        Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi
        Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi
        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedil...
        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedil...
        Yozgat'ta 7'den 70'e Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Yozgat'ta 7'den 70'e Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
        Yozgat'ta bu evden ekmek yiyen gençlerin askerden sağ salim döndüğüne inanı...
        Yozgat'ta bu evden ekmek yiyen gençlerin askerden sağ salim döndüğüne inanı...