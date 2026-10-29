Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı
Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Yozgat Otogarı önünde toplanan grup, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar havai fişek gösterisini izledi.
Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- Sivas
Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.
Yürüyüş havai fişek gösterisi ile son buldu.
- Niğde
Niğde Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında vatandaşlar Doktor Sami Yağız Caddesi'nde toplandı.
Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Niğde Belediyesince burada havai fişek ve müzik gösterisi sunuldu.
Programa, Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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