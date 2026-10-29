Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı

Niğde Belediyesince burada havai fişek ve müzik gösterisi sunuldu.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat Otogarı önünde toplanan grup, Polis Bando Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

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