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        Yozgat'ta buğday hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde buğday hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Yozgat'ta buğday hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde buğday hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede 4 zanlının biçerdöver içerisine kurdukları düzenekle buğday çaldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin buğdayları başka araca yükledikleri sırada suçüstü yakaladı.

        Operasyonda ele geçirilen biçerdöver ve kamyonetler otoparka çekildi.

        Ele geçirilen yaklaşık 9 ton buğday da sahiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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